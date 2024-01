Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag gesucht

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Infineon. Das Papier von Infineon konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 35,34 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 35,34 EUR zu. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,46 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 173.921 Infineon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 40,27 EUR. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 13,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,07 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 23,40 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,37 EUR.

Am 15.11.2023 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.149,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.143,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Infineon am 06.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 30.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 2,36 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

