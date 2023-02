Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Freitagmittag tiefer

Um 12:22 Uhr ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 35,42 EUR. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 35,42 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,01 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 859.458 Infineon-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 36,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 4,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 20,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 71,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,320 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,600 EUR je Infineon-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,47 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 02.02.2023. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.951,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.159,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Infineon am 04.05.2023 präsentieren. Infineon dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 02.05.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 2,23 EUR je Aktie aus.

