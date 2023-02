Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Freitagvormittag schwächer

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 35,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Infineon-Aktie bei 35,83 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,01 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 89.079 Infineon-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 36,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 2,79 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,68 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 73,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,600 EUR, nach 0,320 EUR im Jahr 2022. Experten gaben als mittleres Kursziel 41,47 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 02.02.2023. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3.951,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 25,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.159,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Infineon am 04.05.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 02.05.2024.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,23 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

