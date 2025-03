Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Infineon.

Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 5,4 Prozent auf 34,07 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Infineon-Aktie bis auf 34,06 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,45 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.084.922 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,80 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 22,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,372 EUR aus. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 42,81 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 04.02.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infineon ein EPS von 0,44 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 3,42 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,70 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Infineon-Bilanz für Q2 2025 wird am 08.05.2025 erwartet. Am 12.05.2026 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

