Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag im Minus

Aktien in diesem Artikel Infineon 35,47 EUR

0,17% Charts

News

Analysen

Die Infineon-Aktie musste um 17:35 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 35,30 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 35,01 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,50 EUR. Bisher wurden heute 3.140.716 Infineon-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,97 EUR erreichte der Titel am 30.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 7,05 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,68 EUR. Dieser Wert wurde am 06.07.2022 erreicht. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 70,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,97 EUR an.

Infineon veröffentlichte am 02.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,64 EUR gegenüber 0,41 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 3.951,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 3.159,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.05.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 02.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 2,38 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Wie Experten die Infineon-Aktie im März einstuften

UBS hebt Ziel für Infineon auf 49 Euro - 'Buy' - Infineon-Aktie unbeeindruckt

Jefferies hebt Ziel für Infineon auf 28 Euro - Infineon-Aktie höher

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images