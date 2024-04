Infineon Aktie News: Infineon reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Infineon im Blick

Die Aktie von Infineon zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 33,62 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 33,62 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Infineon-Aktie bei 34,44 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,16 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.464.604 Infineon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,07 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 19,48 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,355 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,68 EUR.

Am 06.02.2024 hat Infineon die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Infineon 3.702,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.951,00 EUR umgesetzt worden.

Am 07.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 13.05.2025 dürfte Infineon die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

