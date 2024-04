Infineon Aktie News: Anleger schicken Infineon am Vormittag ins Plus

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Infineon. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Um 09:06 Uhr wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 34,19 EUR nach oben. Bei 34,31 EUR erreichte die Infineon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,16 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 385.595 Aktien.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR an. Mit einem Zuwachs von 17,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,07 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 20,82 Prozent sinken.

Nachdem Infineon seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,355 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,68 EUR je Infineon-Aktie an.

Infineon veröffentlichte am 06.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,64 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,30 Prozent auf 3.702,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 3.951,00 EUR umgesetzt.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2024 2,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

