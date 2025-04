Infineon Aktie News: Bullen treiben Infineon am Nachmittag an

Aktienentwicklung

Die Aktie von Infineon zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 9,1 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 9,1 Prozent auf 26,56 EUR. Die Infineon-Aktie legte bis auf 29,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.971.187 Infineon-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,43 EUR) erklomm das Papier am 20.02.2025. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 32,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,17 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,371 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,00 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Am 04.02.2025 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 3,42 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Infineon-Bilanz für Q2 2025 wird am 08.05.2025 erwartet. Schätzungsweise am 12.05.2026 dürfte Infineon die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2025 1,56 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

