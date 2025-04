Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag im Bullenmodus

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Infineon. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 17,1 Prozent auf 28,51 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 17,1 Prozent auf 28,51 EUR. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,90 EUR. Bei 29,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.215.475 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 38,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (23,17 EUR). Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 23,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,371 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,00 EUR je Infineon-Aktie aus.

Am 04.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3,42 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,70 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,56 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

