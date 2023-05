Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Infineon 33,04 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,1 Prozent auf 32,99 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Infineon-Aktie bei 33,24 EUR. Bei 33,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 613.450 Infineon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,97 EUR erreichte der Titel am 30.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 13,13 Prozent niedriger. Am 06.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 37,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,62 EUR.

Infineon ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.119,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.298,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. Infineon dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,54 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

