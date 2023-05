Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Infineon 33,08 EUR

0,72% Charts

News

Analysen

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 33,09 EUR. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 33,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 105.155 Infineon-Aktien.

Am 30.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,97 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,75 Prozent hinzugewinnen. Am 06.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,68 EUR ab. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 60,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,62 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 04.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,69 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.119,00 EUR umgesetzt, gegenüber 3.298,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 03.08.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 30.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Infineon.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,54 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie sinkt dennoch: Infineon und iPhone-Fertiger Foxconn arbeiten bei E-Auto-Anwendungen zusammen

April 2023: Experten empfehlen Infineon-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Infineon-Aktie schwächer: Infineon schneidet besser ab als erwartet - UBS belässt Bewertung auf 'Buy'

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images