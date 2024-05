Infineon Aktie News: Infineon am Freitagvormittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 37,33 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 37,33 EUR zu. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 37,48 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,92 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 250.773 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR. 7,88 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,07 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Infineon seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,356 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,51 EUR.

Infineon gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,84 Prozent auf 3,63 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,85 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Aufwind

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester

Börse Frankfurt: TecDAX schließt in der Gewinnzone