Infineon Aktie News: Infineon legt am Mittwochvormittag zu

Um 09:22 Uhr wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 31,06 EUR nach oben. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,20 EUR. Bei 31,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 139.171 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 13.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,53 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 23,37 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 20,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 50,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Infineon seine Aktionäre 2022 mit 0,320 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 38,92 EUR angegeben.

Infineon veröffentlichte am 15.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4.143,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.007,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 02.02.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 01.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,12 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

