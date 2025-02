Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagmittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 36,53 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 36,53 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Infineon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 36,27 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,48 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 558.068 Infineon-Aktien.

Bei 38,81 EUR markierte der Titel am 14.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 27,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,348 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,33 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 04.02.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,51 Prozent auf 3,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 3,70 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 08.05.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 12.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

