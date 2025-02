Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag höher

Aktienentwicklung

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 36,74 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 36,74 EUR. Bei 37,03 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 36,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.042.367 Infineon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.06.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,62 Prozent hinzugewinnen. Bei 27,80 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 24,33 Prozent wieder erreichen.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,348 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 42,33 EUR angegeben.

Infineon ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,42 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,57 EUR je Aktie belaufen.

