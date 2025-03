Infineon Aktie News: Infineon verteidigt Stellung am Dienstagnachmittag

Blick auf Infineon-Kurs

Die Aktie von Infineon hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Infineon-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 34,36 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:49 Uhr die Infineon-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 34,36 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 35,33 EUR. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 34,19 EUR. Bei 34,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 2.320.988 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,77 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 27,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 23,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,372 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,81 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 04.02.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,44 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,51 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Infineon am 08.05.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2025 1,56 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

