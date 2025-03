Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag ohne große Veränderung

Kurs der Infineon

Die Aktie von Infineon zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 34,37 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Infineon-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 34,37 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Infineon-Aktie bei 34,70 EUR. In der Spitze fiel die Infineon-Aktie bis auf 34,28 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,65 EUR. Bisher wurden heute 167.276 Infineon-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,43 EUR) erklomm das Papier am 20.02.2025. Mit einem Zuwachs von 14,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,80 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 19,10 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,372 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,81 EUR an.

Infineon ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3,42 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,70 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,56 EUR je Infineon-Aktie.

