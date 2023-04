Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Aktien in diesem Artikel Infineon 35,49 EUR

Um 11:48 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 35,59 EUR zu. In der Spitze legte die Infineon-Aktie bis auf 35,63 EUR zu. Bei 35,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 754.354 Infineon-Aktien den Besitzer.

Bei 37,97 EUR erreichte der Titel am 30.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,68 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 72,12 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,97 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 02.02.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.951,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 3.159,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 02.05.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,38 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

