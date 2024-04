Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Donnerstagmittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 33,30 EUR ab.

Die Infineon-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 33,30 EUR abwärts. Bei 33,30 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 482.176 Stück.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 20,93 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,07 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Infineon-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,355 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 44,68 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 06.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 EUR gegenüber 0,64 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.702,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.951,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 13.05.2025 dürfte Infineon die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,05 EUR je Infineon-Aktie.

