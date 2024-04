Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagnachmittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 33,31 EUR abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 33,31 EUR. Die Infineon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,17 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.490.315 Infineon-Aktien.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 40,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 17,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 27,07 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 18,73 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,355 EUR je Infineon-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,68 EUR je Infineon-Aktie an.

Am 06.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infineon ein EPS von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.702,00 EUR – eine Minderung von 6,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.951,00 EUR eingefahren.

Die Infineon-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,05 EUR je Infineon-Aktie.

