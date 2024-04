Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Infineon im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 33,55 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Infineon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 33,55 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Infineon-Aktie bis auf 33,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 98.151 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,05 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,07 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 19,30 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Infineon-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,355 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,68 EUR.

Infineon ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.702,00 EUR – eine Minderung von 6,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.951,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Schätzungsweise am 13.05.2025 dürfte Infineon die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 2,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

