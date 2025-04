Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 26,14 EUR.

Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 26,14 EUR. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,51 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,04 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.319.145 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,34 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Infineon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,369 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00 EUR an.

Infineon ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,42 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Infineon am 08.05.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,56 EUR je Infineon-Aktie.

