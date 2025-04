Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag im Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von Infineon zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 26,20 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 26,20 EUR. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 26,31 EUR. Bei 26,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 403.863 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,43 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 50,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 23,17 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 11,56 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,371 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 41,00 EUR an.

Infineon ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,44 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,51 Prozent zurück. Hier wurden 3,42 Mrd. EUR gegenüber 3,70 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Infineon am 08.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,56 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie im Blick: Die Konzerngeschichte von Infineon

Infineon-Analyse: Infineon-Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet

Aktien von Infineon und Marvell im Plus: Infineon kauft Automotive-Ethernet-Sparte von Marvell