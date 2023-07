Infineon Aktie News: Infineon schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Kursverlauf

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 36,63 EUR.

Das Papier von Infineon legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 36,63 EUR. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,97 EUR. Bei 36,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.837.184 Infineon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.06.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 6,46 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2022 bei 21,87 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 40,29 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 44,59 EUR an.

Infineon gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,69 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,44 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.119,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 30.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Infineon.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,58 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

