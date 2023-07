Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagvormittag in Grün

So entwickelt sich Infineon

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Infineon. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 36,81 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 36,81 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Infineon-Aktie bei 36,85 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,64 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 223.671 Aktien.

Am 15.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,87 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 40,59 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,59 EUR für die Infineon-Aktie.

Infineon ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,69 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,44 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,89 Prozent auf 4.119,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.298,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 03.08.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 30.07.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,58 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

