Infineon Aktie News: Infineon verliert am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 33,45 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 33,45 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Infineon-Aktie bisher bei 33,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,12 EUR. Bisher wurden heute 2.079.692 Infineon-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 16,95 Prozent niedriger. Am 01.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,87 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 34,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,51 EUR aus.

Infineon ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,02 Prozent auf 4.089,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Infineon-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.11.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 2,59 EUR je Aktie aus.

