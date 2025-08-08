DAX24.065 -0,4%ESt505.335 -0,2%Top 10 Crypto16,71 +2,8%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.354 +1,9%Euro1,1652 ±0,0%Öl66,01 -0,5%Gold3.365 -1,0%
Aktie im Blick

Infineon Aktie News: Infineon am Montagvormittag auf grünem Terrain

11.08.25 09:24 Uhr
Infineon Aktie News: Infineon am Montagvormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Infineon gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Infineon konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 35,58 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
35,31 EUR -0,01 EUR -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 35,58 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Infineon-Aktie bei 35,63 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 52.674 Infineon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 39,43 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 10,84 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,17 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 34,87 Prozent wieder erreichen.

Infineon-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,352 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,19 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,05 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,70 Mrd. EUR gelegen.

Die Infineon-Bilanz für Q4 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2025 1,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen