Infineon Aktie News: Infineon am Mittag höher

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Infineon. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 32,66 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 32,66 EUR zu. Bei 32,70 EUR erreichte die Infineon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,33 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 734.298 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. Gewinne von 23,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2022 bei 21,87 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,92 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 03.08.2023. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4.089,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.618,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Infineon am 15.11.2023 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 12.11.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2023 2,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

