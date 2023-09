Infineon Aktie News: Anleger greifen bei Infineon am Montagnachmittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von Infineon zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 32,36 EUR zu.

Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 32,36 EUR. Kurzfristig markierte die Infineon-Aktie bei 32,81 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 32,33 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.289.831 Infineon-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,46 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2022 bei 21,87 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,92 EUR.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infineon ein EPS von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.618,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.089,00 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,58 EUR fest.

