Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagmittag nahezu unverändert

Die Infineon-Aktie wies um 12:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 30,91 EUR. Die Infineon-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,09 EUR an. Bei 30,78 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 703.873 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.01.2022 bei 40,53 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 23,73 Prozent zulegen. Bei 20,68 EUR fiel das Papier am 05.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 49,50 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Infineon-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,320 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,600 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 38,92 EUR.

Am 15.11.2022 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.143,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.007,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Infineon am 02.02.2023 präsentieren. Infineon dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.02.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,11 EUR je Infineon-Aktie.

