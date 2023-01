Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,4 Prozent auf 31,06 EUR. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,82 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,02 EUR. Zuletzt wechselten 2.167.362 Infineon-Aktien den Besitzer.

Bei 40,53 EUR erreichte der Titel am 13.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,68 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 50,21 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,600 EUR, nach 0,320 EUR im Jahr 2022. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,99 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 15.11.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,41 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 37,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.143,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.007,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2023 erfolgen. Infineon dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.02.2024 präsentieren.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

