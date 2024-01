Infineon Aktie News: Infineon reagiert am Freitagmittag positiv

Kursentwicklung

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 34,41 EUR zu.

Um 11:47 Uhr wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 34,41 EUR nach oben. Die Infineon-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,84 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 602.454 Infineon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 14,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,07 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 27,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,74 EUR.

Infineon gewährte am 15.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 4.149,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 4.143,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Infineon am 06.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 30.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2024 2,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Abgaben

Börse Frankfurt: Das macht der TecDAX am Nachmittag

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX präsentiert sich fester