Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 33,98 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 33,98 EUR zu. Die Infineon-Aktie legte bis auf 34,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,84 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 605.743 Infineon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 40,27 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,51 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,07 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 20,34 Prozent sinken.

Nachdem Infineon seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,356 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 45,15 EUR.

Infineon ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.702,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.951,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,11 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende fester

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX schlussendlich stärker