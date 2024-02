Infineon Aktie News: Infineon verteuert sich am Montagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 33,92 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 33,92 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Infineon-Aktie bei 33,98 EUR. Bei 33,84 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 77.925 Infineon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 40,27 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 18,72 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,07 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,19 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,356 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 45,15 EUR.

Am 06.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,53 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.702,00 EUR – eine Minderung von 6,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.951,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 13.05.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,11 EUR fest.

