Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Fokus

Die Aktie von Infineon zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 36,76 EUR bewegte sich die Infineon-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Die Infineon-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 36,76 EUR an der Tafel. Bei 37,02 EUR erreichte die Infineon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Infineon-Aktie gab in der Spitze bis auf 36,74 EUR nach. Bei 36,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 412.179 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 38,81 EUR erreichte der Titel am 14.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,80 EUR am 06.08.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,348 EUR je Infineon-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,33 EUR an.

Am 04.02.2025 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,44 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 3,42 Mrd. EUR, gegenüber 3,70 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,51 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Infineon am 08.05.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,58 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in der Gewinnzone

Pluszeichen in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im DAX

Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich im Plus