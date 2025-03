Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Infineon im Fokus

Die Aktie von Infineon zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 34,79 EUR zu.

Um 09:07 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 34,79 EUR zu. Bei 34,91 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,82 EUR. Bisher wurden via XETRA 221.771 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 39,43 EUR. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 11,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 25,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,372 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,81 EUR je Infineon-Aktie aus.

Am 04.02.2025 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,44 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,70 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,42 Mrd. EUR.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Infineon am 08.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2025 1,56 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

