Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochmittag mit angezogener Handbremse

Die Infineon-Aktie wies um 11:47 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 35,32 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 35,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Infineon-Aktie bis auf 35,23 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,31 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 830.467 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 30.03.2023 markierte das Papier bei 37,97 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 6,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 20,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 70,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,97 EUR.

Infineon veröffentlichte am 02.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.951,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.159,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.05.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 02.05.2024.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,38 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Infineon