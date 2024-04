Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Freitagmittag tiefer

So entwickelt sich Infineon

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 32,54 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Infineon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 32,54 EUR ab. Die Infineon-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,48 EUR nach. Bei 33,39 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 991.770 Infineon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 40,27 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,77 Prozent hinzugewinnen. Bei 27,07 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,80 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Infineon-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,355 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,68 EUR für die Infineon-Aktie.

Infineon veröffentlichte am 06.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 3.702,00 EUR, gegenüber 3.951,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,30 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 13.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

