Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Die Aktie von Infineon zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Infineon legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 33,27 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 33,27 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 33,47 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,39 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 95.868 Infineon-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,27 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2023. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 17,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 27,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,355 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,68 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 06.02.2024. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,30 Prozent auf 3.702,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.951,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Infineon am 07.05.2024 vorlegen. Infineon dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2025 präsentieren.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

