Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Um 09:06 Uhr wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 37,07 EUR nach oben. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 37,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 37,09 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 88.473 Infineon-Aktien umgesetzt.

Bei 37,97 EUR erreichte der Titel am 30.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.07.2022 (20,68 EUR). Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 79,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 44,42 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 04.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,44 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,89 Prozent auf 4.119,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.298,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 2,55 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

