Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochnachmittag in Grün

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Infineon. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 37,71 EUR nach oben.

Das Papier von Infineon legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 37,71 EUR. Die Infineon-Aktie legte bis auf 38,28 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.308.172 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 15.06.2023 markierte das Papier bei 39,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,85 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2022 (21,87 EUR). Mit einem Kursverlust von 42,00 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,59 EUR für die Infineon-Aktie.

Am 04.05.2023 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,69 EUR gegenüber 0,44 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,89 Prozent auf 4.119,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert. Infineon dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 2,58 EUR je Aktie aus.

