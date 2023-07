Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Vormittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Infineon. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 2,2 Prozent auf 37,27 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 37,36 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,25 EUR. Zuletzt wechselten 153.377 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 15.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 4,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,87 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,59 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Am 04.05.2023 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,44 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,89 Prozent auf 4.119,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.298,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 30.07.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 2,58 EUR je Aktie aus.

