So entwickelt sich Infineon

Infineon Aktie News: Infineon macht am Dienstagvormittag Boden gut

12.08.25 09:23 Uhr
Infineon Aktie News: Infineon macht am Dienstagvormittag Boden gut

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Infineon. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 35,36 EUR.

Das Papier von Infineon legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 35,36 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,45 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,31 EUR. Bisher wurden heute 49.501 Infineon-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 10,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 34,47 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Infineon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,352 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,19 EUR.

Am 05.08.2025 hat Infineon die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 3,70 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 3,70 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Infineon-Bilanz für Q4 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,44 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

