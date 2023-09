Infineon Aktie News: Infineon verteidigt Stellung am Dienstagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Infineon. Mit einem Wert von 32,23 EUR bewegte sich die Infineon-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Infineon-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 32,23 EUR. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 32,31 EUR. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 32,19 EUR. Bei 32,23 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 101.364 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 40,27 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2022 bei 21,87 EUR. Mit Abgaben von 32,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 45,92 EUR.

Am 03.08.2023 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.089,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 3.618,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Infineon am 15.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 12.11.2024 dürfte Infineon die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 2,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

