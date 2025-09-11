DAX23.634 -0,3%ESt505.367 -0,4%Top 10 Crypto16,23 +0,8%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.043 -0,4%Euro1,1734 ±-0,0%Öl66,86 +0,8%Gold3.650 +0,4%
Aktienentwicklung

Infineon Aktie News: Infineon am Mittag mit negativen Vorzeichen

12.09.25 12:07 Uhr
Die Aktie von Infineon gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 31,68 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
31,58 EUR -0,37 EUR -1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 31,68 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Infineon-Aktie bisher bei 31,64 EUR. Bei 32,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 411.350 Infineon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 39,43 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 24,46 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,17 EUR am 07.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Infineon-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,352 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 43,19 EUR angegeben.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infineon ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Infineon 3,70 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,70 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 17.11.2026.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,44 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
09.09.2025Infineon BuyUBS AG
08.09.2025Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Infineon BuyUBS AG
08.09.2025Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
12.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

