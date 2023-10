Infineon Aktie News: Infineon verteuert sich am Donnerstagmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Infineon zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 33,02 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 33,02 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Infineon-Aktie bei 33,11 EUR. Mit einem Wert von 33,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 563.697 Infineon-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,27 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,14 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,94 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,34 EUR je Infineon-Aktie aus.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.089,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Infineon einen Umsatz von 3.618,00 EUR eingefahren.

Am 15.11.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 12.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,58 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

