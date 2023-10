Infineon Aktie News: Infineon steigt am Donnerstagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Infineon-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 32,99 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,9 Prozent auf 32,99 EUR. Die Infineon-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,09 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,04 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 89.201 Stück.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 22,07 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,14 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 49,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 45,34 EUR angegeben.

Am 03.08.2023 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.618,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.089,00 EUR ausgewiesen.

Die Infineon-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.11.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 12.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Infineon.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

