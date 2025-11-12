Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Mittag kräftig
Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 7,5 Prozent.
Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 7,5 Prozent auf 36,41 EUR. In der Spitze legte die Infineon-Aktie bis auf 36,43 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 34,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.947.835 Infineon-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 39,43 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,31 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,352 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 42,80 EUR.
Am 05.08.2025 hat Infineon die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,70 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,70 Mrd. EUR.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Infineon die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,45 EUR je Infineon-Aktie.
Nachrichten zu Infineon AG
Analysen zu Infineon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|23.10.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|23.10.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|13.10.2025
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.2025
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.2025
|Infineon Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
