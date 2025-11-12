Infineon Aktie News: Infineon zündet am Nachmittag Kursrakete

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 7,3 Prozent im Plus bei 36,35 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 7,3 Prozent auf 36,35 EUR zu. Der Kurs der Infineon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 37,94 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,68 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 8.222.838 Stück.

Bei einem Wert von 39,43 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 8,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 56,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,352 EUR. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 42,80 EUR.

Am 05.08.2025 hat Infineon die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 EUR, nach 0,30 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,05 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Infineon wird am 10.02.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

