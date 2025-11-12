Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag in Grün

Infineon im Fokus

Die Aktie von Infineon zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 34,62 EUR zu.

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 34,62 EUR. Die Infineon-Aktie legte bis auf 34,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 34,68 EUR. Bisher wurden via XETRA 618.436 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 39,43 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,89 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Nachdem Infineon seine Aktionäre 2024 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,352 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,80 EUR an.

Infineon veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,30 EUR je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 3,70 Mrd. EUR, gegenüber 3,70 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,05 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Infineon am 10.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2025 1,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

